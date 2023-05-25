Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В этот период ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер может усилиться до 23 метров в секунду. Добавим, что аналогичное предупреждение действует и сейчас.
В Ростове в четверг, 25 числа, уже прошли ливни с градом и подтопило несколько территорий, в том числе улицу Советскую. На опасных территориях дежурят спасатели и обеспечивают соблюдение мер безопасности.
По прогнозам синоптиков, дождливая погода в городе сохранится в течение недели.
До этого огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону, причиной стали сильные порывы ветра.