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Штормовое предупреждение продлили в Ростовской области до 27 мая

25 мая 2023, 12:48
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение продлили в Ростовской области до 27 мая
В Ростовской области штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды будет действовать до 27 мая, сообщили в региональном УМЧС.

В этот период ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер может усилиться до 23 метров в секунду. Добавим, что аналогичное предупреждение действует и сейчас.

В Ростове в четверг, 25 числа, уже прошли ливни с градом и подтопило несколько территорий, в том числе улицу Советскую. На опасных территориях дежурят спасатели и обеспечивают соблюдение мер безопасности.

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По прогнозам синоптиков, дождливая погода в городе сохранится в течение недели. 

До этого огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону, причиной стали сильные порывы ветра. 

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#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода в Ростове#Дожди в Ростове#Град в Ростове#Илья Протвинов
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