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СК назвал подробности гибели электромонтера от удара током в Шахтах

25 мая 2023, 12:36
Фото: 1MI
СК назвал подробности гибели электромонтера от удара током в Шахтах
В Шахтах от удара током погиб 45-летний электромонтер, сообщили в региональном УСКР.

В среду, 24 мая, сотрудник проводил работы на высоковольтной линии по улице 8 Марта и получил удар током. Спасти мужчину не удалось и он скончался.

«В данный момент проводится доследственная проверка и назначено судебно-медицинское исследование. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Ранее в Ростове от удара ножом погиб мужчина, который пришел на помощь девушке. Материал RostovGazeta читайте по ссылке. 

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