Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В среду, 24 мая, сотрудник проводил работы на высоковольтной линии по улице 8 Марта и получил удар током. Спасти мужчину не удалось и он скончался.
«В данный момент проводится доследственная проверка и назначено судебно-медицинское исследование. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Ростове от удара ножом погиб мужчина, который пришел на помощь девушке. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.