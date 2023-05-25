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«Справляют нужду, блокируют дороги»: в Ростове жители Каменки борются с мигрантами

25 мая 2023, 18:52
Фото: Кадр из видео в Telegram-канале «Ростов Главный»
В Ростове жители Каменки уже 10 лет безуспешно борются за улицу с мигрантами

В Ростове жители Каменки уже 10 лет безуспешно борются за улицу с мигрантами

В Ростове жители улицы Ташкентской пожаловались на неудобства, которые создают миграционный центр и медицинский диспансер в жилом секторе, видеообращение появилось в соцсетях.

В четверг, 25 мая, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео с обращением жителей Ташкентской к согражданам и местным органам власти с просьбой решить проблему, возникшую из-за размещения миграционного центра и диспансера в жилом секторе.

Представитель собственников рассказала, что из-за размещения миграционного центра на Ташкентской, 32 в частном секторе жители ежедневно просыпаются до 05.00 мск, разбуженные криками приезжих. Каждый день машин на улице настолько много, что жильцы не могут выехать из домов на собственных автомобилях или вынуждены идти по дороге из-за запаркованной обочины и переполненных людьми тротуаров.

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Отдельной проблемой жильцы указали и факт того, что утомленные ожиданием справок и медосмотров приезжие справляют нужду прямо на улице, а пациенты диспансера бросают на улице салфетки с кровью, что считается опасными биологическими отходами.

Жители утверждают, что работа диспансера и миграционного центра усложняет им жизнь, и просят органы власти перенести их за пределы частного сектора, чтобы вернуть ростовчанам тишину и покой.

Ранее в МО РФ сообщили, что мигранты смогут получать гражданство по упрощенной схеме благодаря службе по контракту во время СВО.

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