«Справляют нужду, блокируют дороги»: в Ростове жители Каменки борются с мигрантами

Представитель собственников рассказала, что из-за размещения миграционного центра на Ташкентской, 32 в частном секторе жители ежедневно просыпаются до 05.00 мск, разбуженные криками приезжих. Каждый день машин на улице настолько много, что жильцы не могут выехать из домов на собственных автомобилях или вынуждены идти по дороге из-за запаркованной обочины и переполненных людьми тротуаров.