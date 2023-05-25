Спустя 12 лет будут судить азовчанина, который насмерть забил незнакомца в 2011 году

Следователи представили версию, согласно которой подозреваемый, находящийся под действием алкоголя, гулял по Петровскому бульвару в Азове и вступил в конфликт с незнакомым молодым человеком. Ссора с 24-летним незнакомцем спровоцировала фигуранта дела на нападение, после чего последний жестоко избил жертву руками и ногами. Несмотря на помощь врачей, молодой человек не смог выжить.