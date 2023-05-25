Спустя 12 лет будут судить азовчанина, который насмерть забил незнакомца в 2011 году

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Спустя 12 лет в Ростовской области предстанет перед судом житель Азова, который смертельно избил мужчину в 2011 году.
Следователи представили версию, согласно которой подозреваемый, находящийся под действием алкоголя, гулял по Петровскому бульвару в Азове и вступил в конфликт с незнакомым молодым человеком. Ссора с 24-летним незнакомцем спровоцировала фигуранта дела на нападение, после чего последний жестоко избил жертву руками и ногами. Несмотря на помощь врачей, молодой человек не смог выжить.
Подозреваемый скрылся сразу после преступления, его объявили в розыск, и только осенью прошлого года интеллектуальная система распознавания лиц обнаружила фигуранта дела в городе Химки в Московской области, где мужчина и был задержан.
Подозреваемый полностью признал свою вину, сейчас он находится под стражей и ждет рассмотрения дела в суде.
Ранее в Ростове мужчина изнасиловал и избил знакомую, чтобы поднять ей самооценку.