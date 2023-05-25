Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
В Сети опубликовано видео, на котором в небе летит яркий объект, оставляя за собой хвост. Через мгновение происходит вспышка и небо снова темнее, а объект пропадает.
«Это случилось районе авиабазы, где уничтожили вражеский объект. Это мог быть украинский дрон-камикадзе», — говорится в публикации.
Никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало, сейчас информация выясняется. Пользователи из других территорий в соцсетях написали, что все было спокойно, в том числе в Ростове-на-Дону.
Ранее губернатор рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов.