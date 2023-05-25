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Стало известно, что могло стать целью удара ВСУ в Морозовске

25 мая 2023, 20:05
Фото: mil.ru
Стало известно, что могло стать целью удара ВСУ в Морозовске
Над Ростовской области мог быть сбит дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Сети опубликовано видео, на котором в небе летит яркий объект, оставляя за собой хвост. Через мгновение происходит вспышка и небо снова темнее, а объект пропадает.

«Это случилось районе авиабазы, где уничтожили вражеский объект. Это мог быть украинский дрон-камикадзе», — говорится в публикации.

Стало известно, что могло стать целью удара ВСУ в Морозовске
Видео: ТГ канал Mash
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Никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало, сейчас информация выясняется. Пользователи из других территорий в соцсетях написали, что все было спокойно, в том числе в Ростове-на-Дону.

Ранее губернатор рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов.

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