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Published Сегодня, 10:15

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Стало известно, когда прекратится подтопивший улицы дождь

25 мая 2023, 10:15
Фото: 1MI
Стало известно, когда прекратится подтопивший улицы дождь
В Ростове-на-Дону осадки, которые подтопили ряд улиц, должны прекратиться днем в четверг, 25 мая, следует из прогноза синоптиков.

Согласно прогнозам, дождь закончится примерно в 15 часов. Пока же на особо опасных участках дежурят спасатели и обеспечивают безопасность.

Между тем, горожане рассказывают о подтопленных дорогах, в том числе на улице Советской. Но движение здесь не перекрывали, поэтому водители спокойно передвигаются, снизив скорость.

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Власти просят автолюбителей не пытаться преодолеть подтопленные участки. Лучше остановиться в безопасном месте и дождаться нормализации ситуации. 

О том, какие проблемы принесла непогода, читайте в материале RostovGazeta. 

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