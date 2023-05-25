Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Согласно прогнозам, дождь закончится примерно в 15 часов. Пока же на особо опасных участках дежурят спасатели и обеспечивают безопасность.
Между тем, горожане рассказывают о подтопленных дорогах, в том числе на улице Советской. Но движение здесь не перекрывали, поэтому водители спокойно передвигаются, снизив скорость.
Власти просят автолюбителей не пытаться преодолеть подтопленные участки. Лучше остановиться в безопасном месте и дождаться нормализации ситуации.
О том, какие проблемы принесла непогода, читайте в материале RostovGazeta.