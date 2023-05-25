Старый аэропорт Ростова-на-Дону ожидает новая жизнь

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Сегодня эта территория стоит на пороге глобальных перемен. Какие новые страницы будут вписаны в историю легендарного аэропорта.
Напомним, что аэродром в Ростове-на-Дону был построен в 1925 году и первоначально находился в районе «Роствертола», известного как Нахичеванский Дачный поселок. Первые авиарейсы отсюда летали в Москву и Тифлис (ныне Тбилиси).
В 1938 году здание аэровокзала решено было перенести на Новочеркасское шоссе, где оно и нашло свою постоянную прописку. Во время Великой Отечественной войны аэродром на юго-западе страны играл очень важную роль для обороны страны. Тем не менее, при отступлениисоветских войск пришлось взорвать все ключевые объекты аэропорта.
В 70-е годы архитекторы разработали уникальный проект, удостоенный, кстати, главной премии на конкурсе аэровокзальных зданий в Европе: по нему здание аэровокзала с площади выглядело как четыре самолета Ту-144. Этот проект был реализован в 1977 году.
За свою долгую жизнь аэропорт в Ростове-на-Дону не раз подвергался модернизации и реконструкции, чтобы выдерживать колоссальные рабочие нагрузки: к примеру, в2007 году он обслужил более миллиона пассажиров, а за последние годы это число выросло более чем вдвое!Неудивительно, что 2013 году ростовский аэропорт вошел в десятку самых загруженных в России.
Планы о переносе аэровокзала за черту города строились еще с советских времен, но строительство «Платова» началось только в 2011 году. Открытие нового аэропорта произошло в преддверии знакового события — Чемпионата мира по футболу — 7 декабря 2017 года, за полгода до начала чемпионата. С этого же дня легендарный старый аэропорт прекратил свое существование.
Несколько лет эта территория пустовала, приходила в упадок. Два года назад на взлетно-посадочной полосе энтузиасты решили открыли ярмарку, а само здание превратить в необычный торговый центр, с сохранившимися стойками регистрации на взлет. Но власти понимали, что эта территория по-прежнему остается стратегически важной зоной, требующей перспективного развития. И вскоре на стол губернатору Ростовской области Василию Голубеву лег новый проект развития территории, который был утвержден в апреле 2022 года. Планируется, что к 2040 году это место станет новым центром города.
Как отметил Василий Голубев, на пустующем участке территории аэропорта появятся школы, детские сады, поликлиника, парки, торговые и офисные центры, храмы, рестораны и кафе, спортивный комплекс, бассейн, театр и даже правительственные здания. Здесь вовсю будет шуметь полноценная городская жизнь.
Проект предусматривает так же строительство нового жилья, реализацией которого займется группа компаний «ЮгСтройИнвест», известная своими микрорайонами «Красный Аксай», «Вересаево» и «Левобережье». Жители по праву оценили эти ЖК, ожидается, что новый проект также будет станет привлекательным для ростовчан.
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