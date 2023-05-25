Старый аэропорт Ростова-на-Дону ожидает новая жизнь

Несколько лет эта территория пустовала, приходила в упадок. Два года назад на взлетно-посадочной полосе энтузиасты решили открыли ярмарку, а само здание превратить в необычный торговый центр, с сохранившимися стойками регистрации на взлет. Но власти понимали, что эта территория по-прежнему остается стратегически важной зоной, требующей перспективного развития. И вскоре на стол губернатору Ростовской области Василию Голубеву лег новый проект развития территории, который был утвержден в апреле 2022 года. Планируется, что к 2040 году это место станет новым центром города.