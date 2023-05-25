Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Канал пишет, что уничтоженным объектом может быть украинский дрон-камикадзе. Между тем, Readovka в Telegram сообщила, что российская ПВО сбила цель в районе Морозовска.
«Есть вероятность, что ВСУ хотели атаковать один из аэродромов. ПВО успешно отбила цель», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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