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Telegram-каналы заявили о сбитом дроне-камикадзе над Ростовской областью

25 мая 2023, 19:45
Фото: wikimedia.org
Telegram-каналы заявили о сбитом дроне-камикадзе над Ростовской областью
В Ростовской области удалось сбить вражеский объект в районе авиабазы, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Канал пишет, что уничтоженным объектом может быть украинский дрон-камикадзе. Между тем, Readovka в Telegram сообщила, что российская ПВО сбила цель в районе Морозовска.

«Есть вероятность, что ВСУ хотели атаковать один из аэродромов. ПВО успешно отбила цель», — сказано в сообщении.

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Telegram-каналы заявили о сбитом дроне-камикадзе над Ростовской областью
Видео: Readovka

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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