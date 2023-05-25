Траты россиян на спорт увеличились на 79%

С начала 2023 года россияне потратили на спортивные товары и услуги на 79% больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании Банка ЗЕНИТ.

Согласно информации аналитиков, траты россиян на занятия спортом каждый год увеличиваются. Это связано с развитием фитнес-индустрии, появлением спецплощадок в дворовых территориях и парках, доступностью мобильных приложений с программами тренировок. Чаще всего покупатели тратят деньги на спортивный инвентарь, доля которого достигла 29%. Средний чек составил 4,2 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 73%. На втором месте находится покупка спортивной одежды, ее доля составила 26%. Траты на данный вид товаров выросли в семь раз. Однако средний чек снизился на 23% - до 3,1 тысячи рублей. В топ-3 также вошла оплата абонементов в спортивных клубах, на которые приходятся 23% от общего объема трат. Еще 12% трат относятся на посещение спортивных лагерей

и 10% - участию в профессиональных видах спорта. По информации Банка ЗЕНИТ, мужчины чаще тратят деньги на спорт, они совершили 63% операций. Средний возраст клиента в 2023 году составил 42 года. В рамках исследования Банк ЗЕНИТ изучил все операции в сегменте «спорт» по картам банка с января по апрель 2022 и 2023 года. Были проанализированы: топ-5 сегментов трат, средний чек и гендер.