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Траты россиян на спорт увеличились на 79%

25 мая 2023, 14:40
Фото: 1MI
С начала 2023 года россияне потратили на спортивные товары и услуги на 79% больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании Банка ЗЕНИТ.

Согласно информации аналитиков, траты россиян на занятия спортом каждый год увеличиваются. Это связано с  развитием фитнес-индустрии, появлением спецплощадок в дворовых территориях и парках, доступностью мобильных приложений с программами тренировок.

Чаще всего покупатели тратят деньги на спортивный инвентарь, доля которого достигла 29%. Средний чек составил 4,2 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 73%.

На втором месте находится покупка спортивной одежды, ее доля составила 26%.  Траты на данный вид товаров выросли в семь раз. Однако средний чек снизился на 23% - до 3,1 тысячи рублей.

В топ-3 также вошла оплата абонементов в спортивных клубах, на которые приходятся 23% от общего объема трат. Еще 12% трат относятся на посещение  спортивных лагерей
 и 10% - участию в профессиональных видах спорта.

По информации Банка ЗЕНИТ, мужчины чаще тратят деньги на спорт, они совершили 63% операций. Средний возраст клиента в 2023 году составил 42 года.

В рамках исследования Банк ЗЕНИТ изучил все операции в сегменте «спорт» по картам банка с января по апрель 2022 и 2023 года. Были проанализированы: топ-5 сегментов трат, средний чек и гендер.

#Елена Янкевич
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