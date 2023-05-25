rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Изображение материала

Улицу Малиновского перекрыли в Ростове во время ливня 25 мая

25 мая 2023, 09:57
Фото: 1MI
В Ростове из-за «учений» решили перекрыть улицу Малиновского, объявление об этом появилось на сайте городской администрации.

Сегодня в Ростове с 11.00 мск до 13.00 мск власти перекрыли улицу Малиновского. Они объяснили, что там проходят некие «учения». Проехать нельзя на участке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки. Водителей попросили заранее продумать свой маршрут движения.

Климатолог Иошпа рассказал, когда закончатся дожди и похолодание в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

По совпадению как раз в эти часы в городе проходит мощный ливень. Во время непогоды улица Малиновского часто становится жертвой подтоплений. Машины вынуждены буквально «плыть» по дороге, а вода хлещет через ограждения между полосами.

Заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников также ранее сообщал, что улицу Малиновского будут перекрывать во время сильных ливней. Это необходимо для предотвращения дорожных происшествий.

Читайте также:
Улицу Малиновского в Ростове будут постоянно перекрывать во время ливней«Река на Малиновского»: водители в Ростове шокированы последствиями ливня 28 апреляИз-за ливней власти ограничили движение на Западном в Ростове
#Алина Заярная#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Городская среда#Ливень и град в Ростове 25 мая#Ростов-на-Дону#Погода в Ростове#Ливень в Ростове#Ограничение движения в Ростове#Дождь в Ростове
Подпишитесь
Поликлинику ЦГБ Каменска-Шахтинского заподозрили в тысячах фиктивных осмотрах детей
Сегодня, 11:56
В Ростове от удара ножом погиб парень, который пришел на помощь девушке
Сегодня, 12:15
Главбуха пансионата осудили в Ростовской области за хищение 2,5 млн рублей
Сегодня, 11:27
Пушкинская улица превратилась в реку после мощного ливня в Ростове 25 мая
Сегодня, 10:41
Заподозренный в шпионаже житель из Ростовской области мечтал переехать в США
Сегодня, 10:31
Ростовчане сообщили о забитой ливневке, где в апреле во время дождя погибла женщина
Сегодня, 09:42