Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сегодня в Ростове с 11.00 мск до 13.00 мск власти перекрыли улицу Малиновского. Они объяснили, что там проходят некие «учения». Проехать нельзя на участке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки. Водителей попросили заранее продумать свой маршрут движения.
По совпадению как раз в эти часы в городе проходит мощный ливень. Во время непогоды улица Малиновского часто становится жертвой подтоплений. Машины вынуждены буквально «плыть» по дороге, а вода хлещет через ограждения между полосами.
Заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников также ранее сообщал, что улицу Малиновского будут перекрывать во время сильных ливней. Это необходимо для предотвращения дорожных происшествий.