Согласно данным постановления, опубликованного 24 мая, для пляжного отдыха ростовчан определили всего две зоны на улице Левобережной и Зеленом острове. Здесь оборудуют спасательные посты, а сами пляжи приступят к работе с 1 июня по расписанию с 10.00 до 20.00 мск. Купальный сезон будет продолжаться до 2 октября.