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Улицы Ростова затопило дождями, а власти выбрали пляжи для летнего отдыха

25 мая 2023, 15:01
Фото: 1MI
Улицы Ростова затопило дождями, а власти выбрали пляжи для летнего отдыха
Власти Ростовской области рассказали, как охраняют безопасность населения, пока в Ростове выбирают пляжи для летнего отдыха, а город заливает дождями.

Стихийное бедствие городского масштаба

В четверг, 25 мая, рабочий день ростовчан начался с обильного ливня, сопровождающегося градом, грозой и сильным ветром.

Осадков было настолько много, что ливневки перестали справляться, и улицы Ростова стали погружаться под воду, а вместе с ними начали тонуть улицы Батайска и других крупных городов Ростовской области.

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Последствиями дождя стало начало учений на улице Малиновского, которую регулярно затапливает во время ливней, и отмена тренировки ФК «Ростов», чьи мячи застревали в лужах, а также превращение в русло реки улицы Пушкинской.

Более того дождь оказался достаточной силы, чтобы снять асфальт с улиц в центре Ростова и Нахичевани, смыть разметку и отправить вплавь верхний слой дорожной одежды.

Не Мальдивы, но тоже ничего так

В администрации Ростова сообщили, когда начнется купальный сезон на пляжах города.

Согласно данным постановления, опубликованного 24 мая, для пляжного отдыха ростовчан определили всего две зоны на улице Левобережной и Зеленом острове. Здесь оборудуют спасательные посты, а сами пляжи приступят к работе с 1 июня по расписанию с 10.00 до 20.00 мск. Купальный сезон будет продолжаться до 2 октября.

Фото: МЧС по Ростовской области

По неизвестным причинам власти не стали включать Северное водохранилище в список зон пляжного отдыха.

Безопасность в небе и на земле

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал порталу Life, как регион заботится о безопасности населения и гостей Дона в условиях спецоперации.

По словам главы донского правительства, в Ростовской области и сейчас действует режим ЧС, благодаря чему пограничники укрепили переходы между регионами, а города стали патрулировать дружинники с казаками.

Василий Голубев отдельно отметил, что с начала СВО интерес к Ростовской области и поток туристов не снижался, а значит, регион достаточно безопасный для путешественников.

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