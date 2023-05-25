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Published Сегодня, 15:01
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В четверг, 25 мая, рабочий день ростовчан начался с обильного ливня, сопровождающегося градом, грозой и сильным ветром.
Осадков было настолько много, что ливневки перестали справляться, и улицы Ростова стали погружаться под воду, а вместе с ними начали тонуть улицы Батайска и других крупных городов Ростовской области.
Последствиями дождя стало начало учений на улице Малиновского, которую регулярно затапливает во время ливней, и отмена тренировки ФК «Ростов», чьи мячи застревали в лужах, а также превращение в русло реки улицы Пушкинской.
Более того дождь оказался достаточной силы, чтобы снять асфальт с улиц в центре Ростова и Нахичевани, смыть разметку и отправить вплавь верхний слой дорожной одежды.
В администрации Ростова сообщили, когда начнется купальный сезон на пляжах города.
Согласно данным постановления, опубликованного 24 мая, для пляжного отдыха ростовчан определили всего две зоны на улице Левобережной и Зеленом острове. Здесь оборудуют спасательные посты, а сами пляжи приступят к работе с 1 июня по расписанию с 10.00 до 20.00 мск. Купальный сезон будет продолжаться до 2 октября.
По неизвестным причинам власти не стали включать Северное водохранилище в список зон пляжного отдыха.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал порталу Life, как регион заботится о безопасности населения и гостей Дона в условиях спецоперации.
По словам главы донского правительства, в Ростовской области и сейчас действует режим ЧС, благодаря чему пограничники укрепили переходы между регионами, а города стали патрулировать дружинники с казаками.
Василий Голубев отдельно отметил, что с начала СВО интерес к Ростовской области и поток туристов не снижался, а значит, регион достаточно безопасный для путешественников.