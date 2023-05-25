rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Изображение материала

Упавший с Ворошиловского моста ростовчанин умер в реанимации

25 мая 2023, 09:15
Фото: 1MI
Упавший с Ворошиловского моста ростовчанин умер в реанимации
В Ростове-на-Дону в реанимации скончался мужчина, который упал с Ворошиловского моста в воду, сообщают СМИ.

Ранее очевидцы рассказали о мужчине, который оказался за ограждением моста, не удержался и упал вниз. Очевидцы пытались ему помочь, но не успели.

Говорилось, что ростовчанин получил серьезные травмы и его забрали прибывшие по вызову медики. Но официальной информации об этом не поступало. 

После гибели пожилой учительницы в Ростове проверят все открытые ливневки
Узнать подробнее

Теперь 1Rnd написало, что мужчина скончался в реанимации. По информации знавших погибшего, это был очень порядочный человек.

Ранее СК РФ сообщил подробности гибели выпавшего из окна 4-летнего мальчика в Волгодонске. Материал RostovGazeta читайте по ссылке. 

Читайте также:
СК РФ сообщил подробности гибели выпавшего из окна 4-летнего мальчика в ВолгодонскеИз окна высотки в Ростове выпала 20 летняя девушка
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Гибель от падения с моста#Падение в воду
Подпишитесь
Поликлинику ЦГБ Каменска-Шахтинского заподозрили в тысячах фиктивных осмотрах детей
Сегодня, 11:56
В Ростове от удара ножом погиб парень, который пришел на помощь девушке
Сегодня, 12:15
Главбуха пансионата осудили в Ростовской области за хищение 2,5 млн рублей
Сегодня, 11:27
Пушкинская улица превратилась в реку после мощного ливня в Ростове 25 мая
Сегодня, 10:41
Заподозренный в шпионаже житель из Ростовской области мечтал переехать в США
Сегодня, 10:31
Ростовчане сообщили о забитой ливневке, где в апреле во время дождя погибла женщина
Сегодня, 09:42