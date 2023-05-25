Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Ранее очевидцы рассказали о мужчине, который оказался за ограждением моста, не удержался и упал вниз. Очевидцы пытались ему помочь, но не успели.
Говорилось, что ростовчанин получил серьезные травмы и его забрали прибывшие по вызову медики. Но официальной информации об этом не поступало.
Теперь 1Rnd написало, что мужчина скончался в реанимации. По информации знавших погибшего, это был очень порядочный человек.
Ранее СК РФ сообщил подробности гибели выпавшего из окна 4-летнего мальчика в Волгодонске. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.