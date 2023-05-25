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Posted 25 мая 2023, 14:09

Published 25 мая 2023, 14:09

Modified 25 мая 2023, 14:11

Updated 25 мая 2023, 14:11

В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР

25 мая 2023, 14:09
В Ростове жители пожаловались на состояние здания пенсионного фонда Первомайского района, от которого отваливаются фрагменты фасада, об этом сообщили подписчики RostovGazeta.

В четверг, 25 мая, читатель сообщил изданию RostovGazeta, что стал свидетелем падения фрагмента фасада участка здания пенсионного фонда в Первомайском районе Ростова, расположенного на улице Металлургической, 112/64.

На фото, предоставленных изданию читателем, запечатлен торец здания с декоративными колоннами на третьем этаже, подпирающими козырек навесного балкона. Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.

Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.
Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.. Фото: rostovgazeta.ru
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Сейчас вход в здание ограничили заградительной лентой, чтобы избежать травм посетителей.

Ранее в Ростове рядом с аварийным домом в Кривошлыковском переулке установили барьерные ограждения.

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