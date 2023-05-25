В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР

Posted 25 мая 2023, 14:09
Published 25 мая 2023, 14:09
Modified 25 мая 2023, 14:11
Updated 25 мая 2023, 14:11
В четверг, 25 мая, читатель сообщил изданию RostovGazeta, что стал свидетелем падения фрагмента фасада участка здания пенсионного фонда в Первомайском районе Ростова, расположенного на улице Металлургической, 112/64.
На фото, предоставленных изданию читателем, запечатлен торец здания с декоративными колоннами на третьем этаже, подпирающими козырек навесного балкона. Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.
Сейчас вход в здание ограничили заградительной лентой, чтобы избежать травм посетителей.
Ранее в Ростове рядом с аварийным домом в Кривошлыковском переулке установили барьерные ограждения.