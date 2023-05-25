В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР

На фото, предоставленных изданию читателем, запечатлен торец здания с декоративными колоннами на третьем этаже, подпирающими козырек навесного балкона. Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.