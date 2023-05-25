rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Изображение материала

В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР

25 мая 2023, 14:09
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР
В Ростове жители пожаловались на состояние здания пенсионного фонда Первомайского района, от которого отваливаются фрагменты фасада, об этом сообщили подписчики RostovGazeta.

В четверг, 25 мая, читатель сообщил изданию RostovGazeta, что стал свидетелем падения фрагмента фасада участка здания пенсионного фонда в Первомайском районе Ростова, расположенного на улице Металлургической, 112/64.

На фото, предоставленных изданию читателем, запечатлен торец здания с декоративными колоннами на третьем этаже, подпирающими козырек навесного балкона. Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.

Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.
Возможно, именно от козырька отвалился крупный каменный фрагмент в побелкой. Судя по экстерьеру здания, его могли построить в конце XIX — начале XX века.
Фото: rostovgazeta.ru
Стена жилого дома обрушилась в центре Ростова в переулке Газетном
Узнать подробнее

Сейчас вход в здание ограничили заградительной лентой, чтобы избежать травм посетителей.

Ранее в Ростове рядом с аварийным домом в Кривошлыковском переулке установили барьерные ограждения.

Читайте также:
В Ростовской области 30 апреля штормовой ветер обрушил опору ЛЭПДве стены обрушились в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в РостовеВ Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»
#Надежда Пустяк#Происшествие#Обрушение здания#Аварийные дома в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Улицы Ростова затопило дождями, а власти выбрали пляжи для летнего отдыха
Сегодня, 15:01
В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня
Сегодня, 14:43
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
Сегодня, 14:18
«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом
Сегодня, 13:15
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00