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В Ростове 25 мая в многоэтажке в центре города загорелся балкон

25 мая 2023, 16:32
Фото: 75.mchs.gov.ru
В Ростове 25 мая в многоэтажке в центре города загорелся балкон
В Ростове огонь вспыхнул на балконе седьмого этажа в доме на улице Варфоломеева, подробностями поделились в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

В четверг, 25 мая, в 18.25 мск экстренные службы получили сигнал о пожаре в центре Ростова-на-Дону.

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Пожар вспыхнул на балконе седьмого этажа многоквартирного дома на улице Варфоломеева, 244 и охватил площадь 20 квадратных метров. К месту ЧС отправили 10 единиц спецтехники с 34 пожарными и спасателями, пожар удалось локализовать через 27 минут. Открытое горение ликвидировали в 18.54 мск.

«По предварительной информации, пострадавших, погибших нет», — сказано в сообщении. 

О причинах пожара пока не сообщалось. 

Днем ранее ростовчане, спасающиеся от пожара, выпрыгивали из окон квартиры на улице Шеболдаева.

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