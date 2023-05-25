В Ростове 25 мая в многоэтажке в центре города загорелся балкон

Пожар вспыхнул на балконе седьмого этажа многоквартирного дома на улице Варфоломеева, 244 и охватил площадь 20 квадратных метров. К месту ЧС отправили 10 единиц спецтехники с 34 пожарными и спасателями, пожар удалось локализовать через 27 минут. Открытое горение ликвидировали в 18.54 мск.