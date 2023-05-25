В Ростове 25 мая в многоэтажке в центре города загорелся балкон

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Published Сегодня, 16:32
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В четверг, 25 мая, в 18.25 мск экстренные службы получили сигнал о пожаре в центре Ростова-на-Дону.
Пожар вспыхнул на балконе седьмого этажа многоквартирного дома на улице Варфоломеева, 244 и охватил площадь 20 квадратных метров. К месту ЧС отправили 10 единиц спецтехники с 34 пожарными и спасателями, пожар удалось локализовать через 27 минут. Открытое горение ликвидировали в 18.54 мск.
«По предварительной информации, пострадавших, погибших нет», — сказано в сообщении.
О причинах пожара пока не сообщалось.
Днем ранее ростовчане, спасающиеся от пожара, выпрыгивали из окон квартиры на улице Шеболдаева.