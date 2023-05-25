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Published Сегодня, 13:39
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В четверг, 25 мая, около 13.10 мск на улице Нансена, 69 в Ростове произошло смертельное ДТП.
27-летний водитель ВАЗ-2114 не выдержал безопасную дистанцию, что стало причиной столкновения с микроавтобусом Peugeot Boxer, за рулем которого находился 47-летний водитель.
После удара ВАЗ отбросило в сторону дерева, водитель погиб на месте аварии от полученных травм до приезда врачей.
Ранее в Ростовской области в больнице от травм скончался пенсионер, чей автомобиль «Ока» перевернулся на трассе.