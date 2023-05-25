В Ростове на 8,5 лет колонии осудили спонсора террористической организации

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В Ростове в четверг, 25 мая, огласили приговор по делу Нурали Курбанова, который проходил подозреваемым по двум преступлениям, предусмотренным статьей о содействии террористической деятельности.
Суд установил, что 11 декабря 2020 года и 7 августа 2021 года житель Сочи перевел на счет участника запрещенной в РФ террористической организации «ИГИЛ»* 22,7 тысячи рублей, а также 100 американских долларов.
Курбанова признали виновным, теперь он проведет в колонии строгого режима 8,5 лет, из них первые три года заключения ему придется отбыть в тюрьме.
Приговор можно обжаловать в апелляции.
Ранее стало известно, что в Ростове будут судить наемников из Ирландии и Хорватии.
* — обращаем внимание, что зимой 2014 года Верховный суд РФ признал «ИГИЛ» террористической организацией, чья деятельность строго запрещена на территории России и преследуется законом.