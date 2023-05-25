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В Ростове на 8,5 лет колонии осудили спонсора террористической организации

25 мая 2023, 15:26
Фото: pxhere.com
В Ростове на 8,5 лет колонии осудили спонсора террористической организации
В Ростове к 8,5 годам колонии приговорили жителя Сочи, который спонсировал международную террористическую организацию «ИГИЛ»*, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В Ростове в четверг, 25 мая, огласили приговор по делу Нурали Курбанова, который проходил подозреваемым по двум преступлениям, предусмотренным статьей о содействии террористической деятельности.

Суд установил, что 11 декабря 2020 года и 7 августа 2021 года житель Сочи перевел на счет участника запрещенной в РФ террористической организации «ИГИЛ»* 22,7 тысячи рублей, а также 100 американских долларов.

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Курбанова признали виновным, теперь он проведет в колонии строгого режима 8,5 лет, из них первые три года заключения ему придется отбыть в тюрьме.

Приговор можно обжаловать в апелляции.

Ранее стало известно, что в Ростове будут судить наемников из Ирландии и Хорватии.

* — обращаем внимание, что зимой 2014 года Верховный суд РФ признал «ИГИЛ» террористической организацией, чья деятельность строго запрещена на территории России и преследуется законом.

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