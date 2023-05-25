Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Нападение совершил неустановленный пока мужчина, в результате полученных ранений пострадавший скончался в больнице. Подозреваемый в это время скрылся.
«По факту убийства возбудили уголовное дело, следователь осмотрел место происшествия, в ходе которого изъял значимые для следствия доказательства. Теперь будут проведены экспертизы», — сказано в сообщении.
В данный момент идет розыск подозреваемого в убийстве, которому грозит до 15 лет заключения.
Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что 20-летний парень заступился за девушку, которую преследовал неизвестный, что и стало причиной дальнейшего конфликта.