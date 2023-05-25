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В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня

25 мая 2023, 14:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня

По факту убийства 20-летнего ростовчанина в ночь на 25 мая возбудили уголовное дело

В Ростове-на-Дону в ночь на 24 мая на улице Мечникова ножом убили 20-летнего парня, сообщили в региональном УСКР.

Нападение совершил неустановленный пока мужчина, в результате полученных ранений пострадавший скончался в больнице. Подозреваемый в это время скрылся.

«По факту убийства возбудили уголовное дело, следователь осмотрел место происшествия, в ходе которого изъял значимые для следствия доказательства. Теперь будут проведены экспертизы», — сказано в сообщении.

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В данный момент идет розыск подозреваемого в убийстве, которому грозит до 15 лет заключения. 

Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что 20-летний парень заступился за девушку, которую преследовал неизвестный, что и стало причиной дальнейшего конфликта. 

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