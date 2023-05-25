Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Купальный сезон в городе продлится с 1 июня по 1 октября и уже определен порядок работы пляжей. Все они будут доступны с 10 до 20 часов.
Отдохнуть у воды можно будет на Зеленом острове в Пролетарском районе, а также на улице Левобережной в Кировском районе.
Других зон отдыха в документе не указано.
Ранее стало известно, сколько будет стоить вход на пляж Соленого озера под Ростовом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Добавим, что сейчас в Ростовской области проводится подготовка к предстоящему купальному сезону