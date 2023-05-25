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В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году

25 мая 2023, 14:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
В Ростове-на-Дону в этом году для купаний будут доступны две зоны отдыха, следует из постановления на сайте городской администрации.

Купальный сезон в городе продлится с 1 июня по 1 октября и уже определен порядок работы пляжей. Все они будут доступны с 10 до 20 часов.

Отдохнуть у воды можно будет на Зеленом острове в Пролетарском районе, а также на улице Левобережной в Кировском районе.

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Других зон отдыха в документе не указано.

Ранее стало известно, сколько будет стоить вход на пляж Соленого озера под Ростовом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Добавим, что сейчас в Ростовской области проводится подготовка к предстоящему купальному сезону

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