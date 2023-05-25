Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Telegram-канал Don_Mash в четверг, 25 мая, объявил о гибели 20-летнего ростовчанина, который заступился за девушку минувшей ночью.
Сообщается, что Александр Коваленко гулял с товарищами по улице в ночь на 25 мая, когда они заметили девушку, преследуемую неизвестным молодым человеком. Коваленко попросил неизвестного оставить девушку в покое, однако тот в свою очередь достал нож и нанес удар в сердце защитника ростовчанки, после чего сбежал.
Друзья Александра вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого человека.
Информация пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются
Ранее в Ростове задержали мужчину, который приставал к восьмилетней девочке.