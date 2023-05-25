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В Ростове от удара ножом погиб парень, который пришел на помощь девушке

25 мая 2023, 12:15
Фото: 1MI
В Ростове от удара ножом в сердце погиб мужчина, который пришел на помощь девушке

В Ростове молодой человек получил нож в сердце за попытку помочь незнакомой девушке

В Ростове могли убить 20-летнего горожанина Александра Коваленко, который пришел на помощь девушке, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал Don_Mash в четверг, 25 мая, объявил о гибели 20-летнего ростовчанина, который заступился за девушку минувшей ночью.

Сообщается, что Александр Коваленко гулял с товарищами по улице в ночь на 25 мая, когда они заметили девушку, преследуемую неизвестным молодым человеком. Коваленко попросил неизвестного оставить девушку в покое, однако тот в свою очередь достал нож и нанес удар в сердце защитника ростовчанки, после чего сбежал.

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Друзья Александра вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого человека.Друзья Александра вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого человека.
Друзья Александра вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого человека.
Фото: ТГ канал don_mash

Друзья Александра вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого человека.

Информация пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются

Ранее в Ростове задержали мужчину, который приставал к восьмилетней девочке.

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