Сообщается, что Александр Коваленко гулял с товарищами по улице в ночь на 25 мая, когда они заметили девушку, преследуемую неизвестным молодым человеком. Коваленко попросил неизвестного оставить девушку в покое, однако тот в свою очередь достал нож и нанес удар в сердце защитника ростовчанки, после чего сбежал.