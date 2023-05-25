Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В частности, речь идет о школе №115 в микрорайоне Левенцовский. Местная жительница пожаловалась депутату Евгению Федяеву, что ее ребенку отказали в приеме.
«Я направил обращение в прокуратуру и она признала незаконным отказ детям в зачислении в первый класс. Директору школы внесено представление и инициировано возбуждение административного дела», — уточнил депутат.
Отмечается, что были приняты меры для устранения нарушений.
Ранее ростовчанам рассказали, будут ли покрыты потребности в детсадах и школах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.