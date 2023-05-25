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В Ростове признали незаконными отказы принимать учеников в школу в Левенцовке

25 мая 2023, 06:52
Фото: 1MI
В Ростове признали незаконными отказы принимать учеников в школу в Левенцовке
В Ростове-на-Дону прокурорская проверка подтвердила факты незаконных отказов в приеме детей в школу, сообщил в с воем Telegram один из депутатов региона.
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Дети

В частности, речь идет о школе №115 в микрорайоне Левенцовский. Местная жительница пожаловалась депутату Евгению Федяеву, что ее ребенку отказали в приеме.

«Я направил обращение в прокуратуру и она признала незаконным отказ детям в зачислении в первый класс. Директору школы внесено представление и инициировано возбуждение административного дела», — уточнил депутат.

Ростовчанам рассказали, будут ли покрыты потребности в детсадах и школах
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Отмечается, что были приняты меры для устранения нарушений.

Ранее ростовчанам рассказали, будут ли покрыты потребности в детсадах и школах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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