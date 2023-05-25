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В Ростове территорию Северного водохранилища исключили из списка городских пляжей

25 мая 2023, 12:27
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове территорию Северного водохранилища исключили из списка городских пляжей
В Ростове определили сроки купального сезона и назвали официальные пляжи со спасательными постами, которые будут работать летом и осенью 2023 года, информация появилась на портале администрации города.

В среду, 24 мая, администрация опубликовала постановление, согласно которому с 1 июня по 1 октября в Ростове будет действовать купальный сезон.

Кроме того, власти установили расписание работы городских пляжей и постов спасателей на Зеленом острове в Пролетарском районе Ростова, а также на улице Левобережной в Кировском районе. Все они будут работать с 10.00 до 20.00 мск ежедневно.

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Пляж Северного водохранилища по неизвестным причинам в документе указывать не стали.

Ранее для ростовчан подготовили список пляжей для летнего отдыха.

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