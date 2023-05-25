Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В среду, 24 мая, администрация опубликовала постановление, согласно которому с 1 июня по 1 октября в Ростове будет действовать купальный сезон.
Кроме того, власти установили расписание работы городских пляжей и постов спасателей на Зеленом острове в Пролетарском районе Ростова, а также на улице Левобережной в Кировском районе. Все они будут работать с 10.00 до 20.00 мск ежедневно.
Пляж Северного водохранилища по неизвестным причинам в документе указывать не стали.
Ранее для ростовчан подготовили список пляжей для летнего отдыха.