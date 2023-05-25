Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Происшествие случилось на улице Добровольского 23 мая, когда 51-летний фигурант сидел на лавочке с восьмилетней девочкой. В результате он начал пристава к ребенку, что заметили очевидцы и пресекли его действия.
«Теперь мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее суд приговорил изуродовавшего и изнасиловавшего знакомую ростовчанина к 5 годам колонии.