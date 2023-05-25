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В Ростове задержали мужчину, который приставал к восьмилетней девочке

25 мая 2023, 05:34
Фото: 1mi

В Ростове на Северном задержан 51-летний педофил 24 мая

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который на улице приставал к ребенку, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось на улице Добровольского 23 мая, когда 51-летний фигурант сидел на лавочке с восьмилетней девочкой. В результате он начал пристава к ребенку, что заметили очевидцы и пресекли его действия.

«Теперь мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении.

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В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее суд приговорил изуродовавшего и изнасиловавшего знакомую ростовчанина к 5 годам колонии.

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