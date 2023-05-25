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Posted 25 мая 2023, 11:48

Published 25 мая 2023, 11:48

Modified 25 мая 2023, 11:50

Updated 25 мая 2023, 11:50

В Ростовской области приведут к нормативу 17 туристических дорог

25 мая 2023, 11:48
Сюжет
Касается каждого
В Ростовской области собираются привести в нормативное состояние 17 автодорог, которые ведут к туристическим объектам, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

В четверг, 25 мая, стало известно, что в Ростовской области запланировано привести в нормативное состояние 17 автодорог, которые позволяют добраться до значимых туристических объектов.

Ремонт этих транспортных магистралей играет ключевую роль в обеспечении туристической привлекательности региона.

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Так, в план включили улицу Ленина в Батайске, Карла Маркса в Шахтах, а также ремонт подъездов улиц Короткой, Пушкина, Комсомольской, Ворошилова и 47-й Гвардейской Дивизии в Красном Сулине. Все эти дороги обеспечивают доступ к городским паркам культуры и отдыха, которые являются объектами интереса не только для местных жителей, но и гостей города.

Ранее стало известно, кто победил в конкурсе на ремонт дороги А-280, которая ведет из Ростовской области в ДНР.

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