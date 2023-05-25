В Ростовской области новым зампрокурора назначили 54-летнего Владимира Ходурского

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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Updated Сегодня, 12:53
Во вторник, 23 мая, прокуратура Ростовской области объявила информацию на официальном портале, объявив, что 54-летний Владимир Ходурский стал заместителем прокурора региона.
Его служебный стаж в органах прокуратуры составляет около 26,5 лет, свою трудовую деятельность Ходурский начал с должности следователя прокуратуры Железнодорожного района Ростова.
Решение о назначении принял Генпрокурор РФ 27 апреля 2023 года.
Ранее администрацию Таганрога возглавил Андрей Фатеев.