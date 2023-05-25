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В Ростовской области новым зампрокурора назначили 54-летнего Владимира Ходурского

25 мая 2023, 12:51
Фото: epp.genproc.gov.ru
В Ростовской области новым зампрокурора региона назначили Владимира Ходурского
В Ростовской области пост зампрокурора региона занял 54-летний Владимир Ходурский, об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратора.

Во вторник, 23 мая, прокуратура Ростовской области объявила информацию на официальном портале, объявив, что 54-летний Владимир Ходурский стал заместителем прокурора региона.

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Его служебный стаж в органах прокуратуры составляет около 26,5 лет, свою трудовую деятельность Ходурский начал с должности следователя прокуратуры Железнодорожного района Ростова.

Решение о назначении принял Генпрокурор РФ 27 апреля 2023 года.

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