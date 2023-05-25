В Ростовской области приведут к нормативу 17 туристических дорог

Так, в план включили улицу Ленина в Батайске, Карла Маркса в Шахтах, а также ремонт подъездов улиц Короткой, Пушкина, Комсомольской, Ворошилова и 47-й Гвардейской Дивизии в Красном Сулине. Все эти дороги обеспечивают доступ к городским паркам культуры и отдыха, которые являются объектами интереса не только для местных жителей, но и гостей города.