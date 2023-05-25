В Ростовской области в 1,5 раза выросло число жителей, укушенных клещами в 2023 году

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В своем интервью телеканалу «ДOH24» Наталья Леоненко рассказала, что теплая зима стала причиной сохранения популяции клещей, в том числе иксодовых, которые являются переносчиками заболеваний. Это отразилось и на численности дончан, которые обратились к врачам из-за укусов клещей.
«На сегодняшний день это число превышает число лиц, обратившихся в прошлом году, примерно в 1,5 раза. Это примерно 1,6 тысячи человек, из них 687 детей», — рассказала Леоненко.
Напомним, в первую неделю мая стало известно, что от укусов клещей пострадали 643 человека.