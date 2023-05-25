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В Ростовской области в 1,5 раза выросло число жителей, укушенных клещами в 2023 году

25 мая 2023, 16:18
Фото: 1MI
В Ростовской области в 1,5 раза выросло число жителей, укушенных клещами в 2023 году

На Дону стало в 1,5 раза больше жителей, укушенных клещами, чем было в 2022 году

В Ростовской области количество людей, пострадавших от укусов клещей, выросло в 1,5 раза по сравнению с показателями 2022 года, об этом сообщила замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора региона Наталья Леоненко.

В своем интервью телеканалу «ДOH24» Наталья Леоненко рассказала, что теплая зима стала причиной сохранения популяции клещей, в том числе иксодовых, которые являются переносчиками заболеваний. Это отразилось и на численности дончан, которые обратились к врачам из-за укусов клещей.

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«На сегодняшний день это число превышает число лиц, обратившихся в прошлом году, примерно в 1,5 раза. Это примерно 1,6 тысячи человек, из них 687 детей», — рассказала Леоненко.

Напомним, в первую неделю мая стало известно, что от укусов клещей пострадали 643 человека.

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