В Ростовской области в 1,5 раза выросло число жителей, укушенных клещами в 2023 году

В своем интервью телеканалу «ДOH24» Наталья Леоненко рассказала, что теплая зима стала причиной сохранения популяции клещей, в том числе иксодовых, которые являются переносчиками заболеваний. Это отразилось и на численности дончан, которые обратились к врачам из-за укусов клещей.