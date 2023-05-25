В Санкт-Петербурге стартовал Х Невский международный экологический конгресс

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Организацией мероприятия занимался Фонд Росконгресс, сообщает newia.ru. Информационным партнером конгресса стал медиахолдинг 1MI.
На церемонии открытия выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и глава Минприроды России Александр Козлов. Обращаясь к участникам конгресса, Яцкин отметил, что за 15 лет работы НМЭК подтвердил статус авторитетной международной экологической площадки. По его словам, ключевой вывод проведенных за эти годы дискуссий нашел отражение в девизе юбилейного конгресса: «Экология – это право, а не привилегия».
Андрей Яцкин и Александр Козлов также осмотрели масштабную экспозицию, подготовленную специально для конгресса.
В первый день в рамках деловой программы конгресса прошли круглые столы и панельные дискуссии. Обсуждались такие темы, как климатические вызовы столетия, цифровизация сферы экологии, водные и лесные ресурсы, будущее экотуризма, сохранение экологии Арктики и Антарктики, национальные стратегии и приоритеты в сфере охраны окружающей среды, экономика замкнутого цикла и перспективы органического производства.
Трансляция деловой программы велась на официальных сайтах НМЭК, СФ, МПА СНГ, Фонда Росконгресс, телеканале «Вместе-РФ», а также в аккаунтах организаторов мероприятия в соцсетях.