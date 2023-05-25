В Санкт-Петербурге стартовал Х Невский международный экологический конгресс

На церемонии открытия выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и глава Минприроды России Александр Козлов. Обращаясь к участникам конгресса, Яцкин отметил, что за 15 лет работы НМЭК подтвердил статус авторитетной международной экологической площадки. По его словам, ключевой вывод проведенных за эти годы дискуссий нашел отражение в девизе юбилейного конгресса: «Экология – это право, а не привилегия».