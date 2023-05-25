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В Санкт-Петербурге стартовал Х Невский международный экологический конгресс

25 мая 2023, 17:42
Фото: Росконгресс
В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие юбилейного Х Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Его главная тема – «Экология: право, а не привилегия».

Организацией мероприятия занимался Фонд Росконгресс, сообщает newia.ru. Информационным партнером конгресса стал медиахолдинг 1MI.

На церемонии открытия выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и глава Минприроды России Александр Козлов. Обращаясь к участникам конгресса, Яцкин отметил, что за 15 лет работы НМЭК подтвердил статус авторитетной международной экологической площадки. По его словам, ключевой вывод проведенных за эти годы дискуссий нашел отражение в девизе юбилейного конгресса: «Экология – это право, а не привилегия».

Андрей Яцкин и Александр Козлов также осмотрели масштабную экспозицию, подготовленную специально для конгресса.

В первый день в рамках деловой программы конгресса прошли круглые столы и панельные дискуссии. Обсуждались такие темы, как климатические вызовы столетия, цифровизация сферы экологии, водные и лесные ресурсы, будущее экотуризма, сохранение экологии Арктики и Антарктики, национальные стратегии и приоритеты в сфере охраны окружающей среды, экономика замкнутого цикла и перспективы органического производства.

Трансляция деловой программы велась на официальных сайтах НМЭК, СФ, МПА СНГ, Фонда Росконгресс, телеканале «Вместе-РФ», а также в аккаунтах организаторов мероприятия в соцсетях.

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