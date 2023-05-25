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В Сети появились кадры сбитого объекта над Ростовской областью

25 мая 2023, 19:50
Фото: mil.ru
В Сети появились кадры сбитого объекта над Ростовской областью
В Интернете разместили видео, на которой показаны летящий в небе объект и яркая вспышка над Ростовской областью, ролик разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео показан яркий летящий объект, который оставлял за собой огненный след. После этого произошла вспышка и этот объект исчез.

«Инцидент случился в районе авиабазы, где сбили вражеский объект. Не исключено, что в районе аэродрома в Морозовске сбили украинский дрон-камикадзе», — говорится в публикации.

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Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях начали интересоваться, как дрон мог долететь до области.

Другие написали, что это больше похоже на падение метеорита.

Ранее губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года.

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