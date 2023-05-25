Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
На видео показан яркий летящий объект, который оставлял за собой огненный след. После этого произошла вспышка и этот объект исчез.
«Инцидент случился в районе авиабазы, где сбили вражеский объект. Не исключено, что в районе аэродрома в Морозовске сбили украинский дрон-камикадзе», — говорится в публикации.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях начали интересоваться, как дрон мог долететь до области.
Другие написали, что это больше похоже на падение метеорита.
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