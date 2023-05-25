Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Это позволит разделить пешеходные и велосипедные потоки, что положительно скажется на безопасности. Сейчас велосипедистам приходится ездить по пешеходных зонам, что порой приводит к конфликтам.
Все это отражено в проекте организации дорожного движения. В нем также учли перенос лавочек на противоположную сторону тротуара.
«Это позволит сохранить комфортный отдых для пешеходов, не затрагивая при этом планируемую велодорожку», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он запустил голосование, чтобы люди высказали свое мнение по поводу велодорожки.