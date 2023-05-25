rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Изображение материала

Велодорожка может появиться на набережной в Ростове-на-Дону

25 мая 2023, 14:10
Фото: Kristoffer Trolle/cc by 2.0/flickr.com
Велодорожка может появиться на набережной в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос создания велодорожки в части тротуара на улице Береговой.

Это позволит разделить пешеходные и велосипедные потоки, что положительно скажется на безопасности. Сейчас велосипедистам приходится ездить по пешеходных зонам, что порой приводит к конфликтам.

Все это отражено в проекте организации дорожного движения. В нем также учли перенос лавочек на противоположную сторону тротуара.

В Ростовской области гибнут дельфины и строят торговые центры и велодорожки
Узнать подробнее

«Это позволит сохранить комфортный отдых для пешеходов, не затрагивая при этом планируемую велодорожку», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он запустил голосование, чтобы люди высказали свое мнение по поводу велодорожки.

Читайте также:
В Ростовской области гибнут дельфины и строят торговые центры и велодорожкиВ Ростове на улице Береговой планируют обустроить непрерывные велодорожкиНенависть донских водителей к велодорожкам оказалась самой сильной в России
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Велодорожки в Ростове#Зона для велосипедистов#Велодорожка на набережной
Подпишитесь
Улицы Ростова затопило дождями, а власти выбрали пляжи для летнего отдыха
Сегодня, 15:01
В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня
Сегодня, 14:43
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
Сегодня, 14:18
В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР
Сегодня, 14:09
«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом
Сегодня, 13:15
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00