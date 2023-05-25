Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Ранее появилась информация о задержании мужчины, которого подозревают в передаче данных для ВСУ. Речь идет о местоположении российских войск и средств ПВО.
ФСБ писала, что фигурант переписывался с представителем ГУР Минобороны Украины и выполнял его задания. По данному факту возбудили уголовное дело.
«КП-Ростова-на-Дону» со ссылкой на источник пишет, что мужчина был замкнутым и мечтал уехать за границу. Он неоднократно направлял документы для участия в лотерее по розыгрышу грин-карты, но у него ничего не вышло.
На оборонном предприятии фигурант работал с 2004 года.