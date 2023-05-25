rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Изображение материала

Заподозренный в шпионаже житель из Ростовской области мечтал переехать в США

25 мая 2023, 10:31
Фото: unsplash.com
Заподозренный в шпионаже житель из Ростовской области мечтал переехать в США
Задержанный в Ростове-на-Дону конструктор оборонного предприятия хотел переехать в США, сообщают СМИ.

Ранее появилась информация о задержании мужчины, которого подозревают в передаче данных для ВСУ. Речь идет о местоположении российских войск и средств ПВО.

ФСБ писала, что фигурант переписывался с представителем ГУР Минобороны Украины и выполнял его задания. По данному факту возбудили уголовное дело.

Стали известны подробности задержания конструктора из Ростова по делу о госизмене
Узнать подробнее

«КП-Ростова-на-Дону» со ссылкой на источник пишет, что мужчина был замкнутым и мечтал уехать за границу. Он неоднократно направлял документы для участия в лотерее по розыгрышу грин-карты, но у него ничего не вышло.

На оборонном предприятии фигурант работал с 2004 года.

Читайте также:
Стали известны подробности задержания конструктора из Ростова по делу о госизменеПоявилось видео задержания конструктора из Ростова по подозрению в госизменеРостовчанин получил четыре года колонии за попытку примкнуть к ВСУ и госизмену
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Уголовное дело в Ростов#Задержание за госизмену#Задержание за шпионаж#Илья Протвинов
Подпишитесь
Поликлинику ЦГБ Каменска-Шахтинского заподозрили в тысячах фиктивных осмотрах детей
Сегодня, 11:56
В Ростове от удара ножом погиб парень, который пришел на помощь девушке
Сегодня, 12:15
Главбуха пансионата осудили в Ростовской области за хищение 2,5 млн рублей
Сегодня, 11:27
Пушкинская улица превратилась в реку после мощного ливня в Ростове 25 мая
Сегодня, 10:41
Ростовчане сообщили о забитой ливневке, где в апреле во время дождя погибла женщина
Сегодня, 09:42