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Житель Ростовской области зарезал водителя на месте ДТП

25 мая 2023, 08:58
Фото: 1MI
Житель Ростовской области зарезал мужчину из-за дорожной аварии

В Ростовской области осудили мужчину, который зарезал оппонента после ДТП в Батайске

Житель Батайска убил мужчину из-за конфликта после ДТП, рассказали в СК РФ по Ростовской области.

В Батайске суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве. Преступление он совершил в апреле прошлого года на улице Клары Цеткин. Там у него после дорожно-транспортного происшествия возник конфликт с 38-летним мужчиной. В ходе ругани обвиняемый достал нож и ударил оппонента в грудь. Раненого мужчину госпитализировали, однако позже в больнице он скончался.

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Суд приговорил убийцу к семи годами и семи месяцам лишения свободы. Отбывать их он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее разгневанный водитель убил пешехода в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Общество#Происшествия#Новости#Батайск#Таганрог#Ростовская область#Происшествие#Убийство в Ростовской области#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#ДТП в Ростовской области#Дтп
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