Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Батайске суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве. Преступление он совершил в апреле прошлого года на улице Клары Цеткин. Там у него после дорожно-транспортного происшествия возник конфликт с 38-летним мужчиной. В ходе ругани обвиняемый достал нож и ударил оппонента в грудь. Раненого мужчину госпитализировали, однако позже в больнице он скончался.
Суд приговорил убийцу к семи годами и семи месяцам лишения свободы. Отбывать их он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее разгневанный водитель убил пешехода в Ростовской области.