В Батайске суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве. Преступление он совершил в апреле прошлого года на улице Клары Цеткин. Там у него после дорожно-транспортного происшествия возник конфликт с 38-летним мужчиной. В ходе ругани обвиняемый достал нож и ударил оппонента в грудь. Раненого мужчину госпитализировали, однако позже в больнице он скончался.