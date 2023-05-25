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Жители двух районов Ростовской области сообщили о предположительной работе систем ПВО

25 мая 2023, 20:33
Фото: mil.ru
Жители двух районов Ростовской области сообщили о работе систем ПВО
Работу систем ПВО в Ростовской области сняли на фото и видео жители Морозовского и Тацинского районов, об этом сообщили в местных Telegram-каналах.

Напомним, вечером 25 мая жителей Ростовской области встревожили новости о атаке по северо-западу региона. СМИ объявили, что со стороны Украины произвели запуск ракеты по Морозовску, где расположен военный аэродром.

Губернатор Ростовской области Голубев подтвердил работу систем ПВО в Морозовске
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Позднее информацию о работе систем ПВО подтвердил и губернатор Ростовской области Василий Голубев, который предупредил жителей о том, что ликвидацией угроз с воздуха занимаются военные, а потому нет поводов для беспокойства.

Также Telegram-канал «Тацинская сегодня» сообщил, что взрыв был достаточной силы, чтобы привлечь внимание жителей Тацинского района, которые также запечатлели на фото и видео работу отечественных систем ПВО.

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