Posted Сегодня, 20:33
Published Сегодня, 20:33
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
Напомним, вечером 25 мая жителей Ростовской области встревожили новости о атаке по северо-западу региона. СМИ объявили, что со стороны Украины произвели запуск ракеты по Морозовску, где расположен военный аэродром.
Позднее информацию о работе систем ПВО подтвердил и губернатор Ростовской области Василий Голубев, который предупредил жителей о том, что ликвидацией угроз с воздуха занимаются военные, а потому нет поводов для беспокойства.
Также Telegram-канал «Тацинская сегодня» сообщил, что взрыв был достаточной силы, чтобы привлечь внимание жителей Тацинского района, которые также запечатлели на фото и видео работу отечественных систем ПВО.