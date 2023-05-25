Жители Ростова чаще всего мечтают о покупке одежды, квартир и машин

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Жители Ростовской области чаще всего сохраняют в подборки на платформе предметы гардероба, объявления о продаже жилья и машин. Об этом сообщает пресс-служба компании. За полтора месяца после запуска новой функции на площадке ею воспользовались 800 тысяч пользователей, которые создали 1,3 млн подборок.
В 56% случаев люди составляют виш-листы из предметов одежды. В 37% случаев пользователи сохраняют «на потом» объявления о продаже квартир. В 25% в подборки попадают объявления о продаже автомобилей. Примерно столько же приходится на предметы интерьера и мебель.
Подборки частных домов составляют 22%, услуг по ремонту – 21%. По данным сервиса, в последнее время также возросло количество сохраненок с объявлениями о сдаче жилья в аренду в Сочи и оказании туристических услуг. Аналитики связывают это с началом сезона отпусков.
«Теперь на Авито есть подборки: можно создавать виш-листы, сохранять объявления для вдохновения, собирать личный список рекомендаций проверенных мастеров и товаров и делиться этим с кем угодно. Более 1,3 млн подборок создали пользователи, что подтверждает востребованность данной функции», — рассказал директор по продукту для частных пользователей в Авито Виталий Туманов.
Ежедневно новой функцией пользуются порядка 23 тысяч человек. Как правило, подборки создают для того, чтобы отложить понравившиеся товары и предложения «на потом», найти источник вдохновения, например, для ремонта квартиры, или поделиться объявлениями с друзьями.