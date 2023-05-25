Жители Ростова чаще всего мечтают о покупке одежды, квартир и машин

Жители Ростовской области чаще всего сохраняют в подборки на платформе предметы гардероба, объявления о продаже жилья и машин. Об этом сообщает пресс-служба компании. За полтора месяца после запуска новой функции на площадке ею воспользовались 800 тысяч пользователей, которые создали 1,3 млн подборок.