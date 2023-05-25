Поздним вечером 25 мая жители Таганрога сообщили о странных звуках в районе Мариупольского шоссе и Русского поля. Горожане утверждают, что слышали звуки воздушной тревоги. «Я чуть с малым на руках на улицу не выбежал в трусах», «Мы уже паспорта пошли искать», «Все слышали воздушную тревогу? Что это значит?», — пишут горожане.