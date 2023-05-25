Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
Поздним вечером 25 мая жители Таганрога сообщили о странных звуках в районе Мариупольского шоссе и Русского поля. Горожане утверждают, что слышали звуки воздушной тревоги. «Я чуть с малым на руках на улицу не выбежал в трусах», «Мы уже паспорта пошли искать», «Все слышали воздушную тревогу? Что это значит?», — пишут горожане.
Звук тревоги, вероятно, звучал с аэродрома города, и быстро стих. Однако многие предполагают, что причиной происшествия стала работа ПВО: «ПВО, наверно», «ПВО работает, чему удивляться».
«В неспокойное время живем, чего удивляться», — заключили жители Таганрога.
Официальных комментариев о событиях в городе пока не поступало. Информация уточняется.
Напомним, сегодня ракета была сбита над Морозовском Ростовской области. Губернатор Василий Голубев призвал сохранять спокойствие и заверил, что военные выполняют свою работу.