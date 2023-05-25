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Жители Таганрога сообщили о воздушной тревоге рядом с Мариупольским шоссе 25 мая

25 мая 2023, 20:20
Фото: mil.ru
Жители Таганрога сообщили о воздушной тревоге рядом с Мариупольским шоссе
Жители Таганрога сообщают о звуках воздушной тревоге в городе, сообщения об этом появляются в городских пабликах.

Поздним вечером 25 мая жители Таганрога сообщили о странных звуках в районе Мариупольского шоссе и Русского поля. Горожане утверждают, что слышали звуки воздушной тревоги. «Я чуть с малым на руках на улицу не выбежал в трусах», «Мы уже паспорта пошли искать», «Все слышали воздушную тревогу? Что это значит?», — пишут горожане.

Звук тревоги, вероятно, звучал с аэродрома города, и быстро стих. Однако многие предполагают, что причиной происшествия стала работа ПВО: «ПВО, наверно», «ПВО работает, чему удивляться».

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«В неспокойное время живем, чего удивляться», — заключили жители Таганрога.

Официальных комментариев о событиях в городе пока не поступало. Информация уточняется.

Напомним, сегодня ракета была сбита над Морозовском Ростовской области. Губернатор Василий Голубев призвал сохранять спокойствие и заверил, что военные выполняют свою работу.

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#Виктория Прутковская#Спецоперация#Соцсети#Происшествие#Происшествия#Общество#Новости#Таганрог#Ростовская область#Работа ПВО над Морозовском в Ростовской области 25 мая
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