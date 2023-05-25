Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Ростовский telegram-канал «Крысы Ростова» (сейчас переименован в «Зам всех управлений») стал популярным несколько лет назад. Он специализировался в основном на разоблачениях действующих сотрудников донских правоохранительных органов.
Журналист рассказывает, что долгое время не следил за telegram-каналом «Крысы Ростова». А потом обнаружил, что он исчез. Однако собеседник заметил, что появился новый канал под названием «Зам всех управлений».
«Я легко идентифицировал, что это „Крысы Ростова“. На спецификации канала английскими буквами высвечивается его почта, идентичная предшественнику. Так я и понял, что администратор канала или его администраторы, изменили название», — отмечает Игорь Хорошилов.
Собеседник подозревает, что смена названия канала может быть связана с уголовным делом на бывшего сотрудника полиции Михаила Гончарова и на подсудимых сейчас экс-сотрудников ФСБ. Их, вероятно, обвиняют в связях со скандальным каналом и по другим уголовным статьям.
Самое главное, по словам журналиста, заключается в том, что осудили Михаила Гончарова — якобы он и есть администратор «Крыс Ростова». Но есть сомнение в этом. Ведь с тех пор ничего не изменилось в политике тг-канала.
«Да, канал изменил свое название, но в нем продолжают публиковать точно такой же компромат, — делится мыслями Игорь Хорошилов. — Как сторонний наблюдатель, могу заметить, что источники информации у администратора или администраторов канала остались. Но кто они — достоверно мы не знаем. Можно только догадываться».
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2021 году ростовские полицейские оказались под ударом из-за громких разоблачений скандального telegram-канала «Крысы Ростова». Правоохранительные ведомства искали предателей среди своих, однако вычислить никого не удавалось. Как сообщает «Коммерсантъ», в декабре 2021 года был осужден администратор telegram-канала «Крысы Ростова» Михаил Гончаров.