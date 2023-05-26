Алексей Логвиненко: «Наши предприниматели смогли перестроиться и удержать позиции»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Мероприятие проходило в центре «Новый Ростов», там же состоялся и «Бизнес-форум бесконечных возможностей», приуроченный ко Дню предпринимателя. Этот центр был открыт 8 лет назад для поддержки и развития начинающих предпринимателей. За это время центром оказано более 32 тысяч консультаций, разработано 787 бизнес-планов. Выживаемость резидентов составляет 70%.
Перед началом мероприятия с предпринимателями пообщался глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он уделил большое внимание представителям компаний, чья деятельность связана с оказанием инжиниринговых и производственных услуг.
— Команда специалистов помогает малым и средним предпринимателям организовать новое и совершенствовать существующее оборудование. Это направление очень важно в условиях замещения зарубежной продукции, — отметил Алексей Логвиненко.
Он пояснил, что к одному из приоритетных направлений в деятельности администрации города относится создание оптимальных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
— Одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации города является создание оптимальных условий для развития малого и среднего предпринимательства, построение партнёрского диалога между властью и бизнесом. Надёжной опорой для бизнеса сегодня стал и Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, а также ЦРП «Новый Ростов». В этом году бесплатными услугами центра воспользовались почти две тысячи предпринимателей, — сказал глава городской администрации.
В мероприятии принимало участие более 100 человек, все они представители бизнес-сообщества. Предприниматели делились своим опытом, а также давали бизнес- прогнозы.
Среди спикеров форума были и практики, которые говорили о рабочих инструментах ведения бизнеса на примерах из собственного опыта. Они затронули темы по трансформации предпринимательства под импортозамещение, говорили о лидерстве и построении надежной команды, а также о маркетинговых ходах.
В настоящее время доля малого и среднего бизнеса составляет около 40% в экономике Ростова. Прирост субъектов малого и среднего бизнеса за 4 месяца текущего года составил более 2 тысяч субъектов – это в два раза больше, чем за весь 2022 год.
Принял участие в мероприятии председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков.
- Именно предприниматели являются локомотивом, который ведёт страну вперёд. От их деятельности зависит развитие, в том числе города и региона, а также благополучие нашей экономики.
В процессе общения с представителями бизнес-сообщества Алексей Логвиненко отметил, что в непростых экономических условиях наши предприниматели смогли перестроиться и удержать позиции, несмотря на все трудности. А в завершение своего выступления глава городской администрации поблагодарил предпринимателей Ростова за активность, ответственность и труд, пожелал им надежных деловых партнеров, благополучия, стабильности и процветания в бизнесе.