Алексей Логвиненко: «Наши предприниматели смогли перестроиться и удержать позиции»

В мероприятии принимало участие более 100 человек, все они представители бизнес-сообщества. Предприниматели делились своим опытом, а также давали бизнес- прогнозы.

Среди спикеров форума были и практики, которые говорили о рабочих инструментах ведения бизнеса на примерах из собственного опыта. Они затронули темы по трансформации предпринимательства под импортозамещение, говорили о лидерстве и построении надежной команды, а также о маркетинговых ходах.