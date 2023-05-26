Алексей Логвиненко рассказал о готовности на гребном канале «Дон» футбольного поля

Сегодня стадион гребного канала это не только тренировочная база для подготовки спортсменов высокого уровня по гребле на байдарках, каноэ и «академиков», но и спортивная школа с отделениями по волейболу, триатлону, футболу, теннису, скалолазанию, велоспорту, скейтбордингу, акробатическому рок-н-роллу. Это огромный кластер для всех любителей спорта, сочетающее в себе место активного отдыха, площадки для соревнований и тренировочное пространство.