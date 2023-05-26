Алексей Логвиненко рассказал о готовности на гребном канале «Дон» футбольного поля

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Затраты городского бюджета на ремонт футбольного поля на гребном канале составили почти 24 млн рублей.
— Футбольный стадион на гребном канале «Дон» отремонтирован. Теперь там есть качественное искусственное покрытие и трибуны. На поле уже начали тренировки городские команды, а в городском спортивном кластере гребного канала расположились уже два футбольных полноразмерных поля, предназначенных для игр и тренировок, — пояснил Алексей Логвиненко.
Сегодня стадион гребного канала это не только тренировочная база для подготовки спортсменов высокого уровня по гребле на байдарках, каноэ и «академиков», но и спортивная школа с отделениями по волейболу, триатлону, футболу, теннису, скалолазанию, велоспорту, скейтбордингу, акробатическому рок-н-роллу. Это огромный кластер для всех любителей спорта, сочетающее в себе место активного отдыха, площадки для соревнований и тренировочное пространство.
Помимо футбольных полей, на стадионе гребного канала расположены спортивные площадки для игр в мини-футбол, теннисные корты, площадки для пляжного волейбола, зона для стритбола, роллердром и комплекс специализированных трасс для занятия велоспортом, а также площадка ГТО с комплектом спортивно-технологичного оборудования, площадка для организации спортивно-массовых мероприятий. И, конечно, водная гладь гребного канала, которая всегда рада принять гребцов, пловцов и яхтсменов.
— 1 июня, в Международный день защиты детей, мы проведем здесь турнир для маленьких футболистов, на который зарегистрировались уже 16 команд. Все участники соревнований 2015 года рождения, это событие станет настоящим футбольным праздником не только для детей, но и их родителей, — поделился Алексей Логвиненко.
Стоит отметить, что в этом году в городе обустроят еще 9 спортивных площадок. Для этой цели решением городской думы было выделено 55,8 млн рублей. Также будут обновлены спортивные пространства на улице Филимоновской, 156, улице Щаденко, 32, улице 2-я Краснодарской, 72–74, улице Полторацкого, 107/50, проспекте Шолохова, 298, улице Ставского, 52, улице Филимоновской, 287, улице Пушкинской, 206 и улице Волкова, 6/2–10/3.
Завершить работы в администрации планируют до 1 сентября текущего года.