Буцаев: Необходимо снизить число экспертиз просроченной еды для создания кормов

В настоящее время для производства кормов и кормовых добавок из некачественных пищевых продуктов требуется проведение двух ветеринарно-санитарных экспертиз. Сначала проводится экспертиза для оценки пригодности пищевой продукции для утилизации в качестве корма, а затем экспертиза для разрешения выпуска продукции на рынок.