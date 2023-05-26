Буцаев: Необходимо снизить число экспертиз просроченной еды для создания кормов

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Это предложение было озвучено в рамках Недели поддержки компостирования. Представители Российского экологического оператора приняли участие в круглом столе, посвященном переработке пищевых отходов, эффективным технологиям и правовому регулированию, передает nashgorod.ru.
"В ретейле образуется значительное количество просроченных пищевых продуктов. Регулирование в области переработки таких отходов не позволяет эффективно сокращать объемы захоронения на свалках. На проведение экспертиз тратится много времени, из-за чего продукция перестает быть пригодной для переработки", - сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
В настоящее время для производства кормов и кормовых добавок из некачественных пищевых продуктов требуется проведение двух ветеринарно-санитарных экспертиз. Сначала проводится экспертиза для оценки пригодности пищевой продукции для утилизации в качестве корма, а затем экспертиза для разрешения выпуска продукции на рынок.
Учитывая, что корм и кормовые добавки подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе, предлагается исключить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы для некачественных пищевых продуктов, которые будут использоваться в качестве корма, поскольку экспертиза все равно будет проводиться для окончательного продукта в виде кормовой продукции.
Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов пояснил, что в условиях интенсивного развития животноводства особую важность приобретает проблема дефицита источников пищевого белка, который оценивается в 1,8 - 2,1 миллиона тонн ежегодно. Он отметил необходимость создания комплексной системы и инфраструктуры для эффективного управления пищевой продукцией с истекшим сроком годности в Российской Федерации.