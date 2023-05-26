Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Первое заседание по уголовному делу участников запрещенного батальона состоится 6 июня в Южном окружном военном суде в Ростове.
Всего перед судом предстанут 24 человека. Ранее им изменили статьи Уголовного кодекса ДНР на статьи Уголовного кодекса России. Участников батальона обвиняют в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также насильственном захвате власти.
Накануне стало известно, что граждан Ирландии и Хорватии будут судить в Ростове за наемничество.
* — запрещенная в России террористическая организация.