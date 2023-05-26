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Дело в отношении 24 боевиков «Азова» * рассмотрят в Ростове 6 июня

26 мая 2023, 12:48
Фото: Mil.ru/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Дело в отношении 24 боевиков «Азова» * рассмотрят в Ростове 6 июня
6 июня в Ростове состоятся первые слушания по уголовным делам в отношении 24 участников батальона «Азов»*, рассказали в пресс-службе Южного окружного суда.

Первое заседание по уголовному делу участников запрещенного батальона  состоится 6 июня в Южном окружном военном суде в Ростове.

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Всего перед судом предстанут 24 человека. Ранее им изменили статьи Уголовного кодекса ДНР на статьи Уголовного кодекса России. Участников батальона обвиняют в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также насильственном захвате власти.

Накануне стало известно, что граждан Ирландии и Хорватии будут судить в Ростове за наемничество.

* — запрещенная в России террористическая организация.

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