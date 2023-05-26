Тяжелее всего ситуация обстоит на улице Малиновского. Проехать там нельзя на участке от Доватора до 2-й Краснодарской. Также в пробках стоят улица Немировича-Данченко и Особенная, проспекты Королева и Ворошиловский, проспект Михаила Нагибина и улица Мадояна. Проблемы наблюдаются на всех улицах в центре города.