Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Днем 26 мая мощный ливень, сопровождаемый градом и громом, обрушился на Ростов. На дорогах города быстро образовались реки из потоков воды. На улицах Ростова быстро образовался дорожный коллапс. Пробки в городе достигли девяти баллов.
Тяжелее всего ситуация обстоит на улице Малиновского. Проехать там нельзя на участке от Доватора до 2-й Краснодарской. Также в пробках стоят улица Немировича-Данченко и Особенная, проспекты Королева и Ворошиловский, проспект Михаила Нагибина и улица Мадояна. Проблемы наблюдаются на всех улицах в центре города.
Водителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробках.
Напомним, в Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных также ожидаются проливные дожди.