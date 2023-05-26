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Девятибалльные пробки сковали Ростов из-за ливня с градом 26 мая

26 мая 2023, 13:52
Фото: 1MI
Девятибалльные пробки сковали Ростов из-за ливня с градом 26 мая
В Ростове из-за непогоды образовались многочисленные заторы на дорогах, пробки в городе оцениваются в девять баллов.

Днем 26 мая мощный ливень, сопровождаемый градом и громом, обрушился на Ростов. На дорогах города быстро образовались реки из потоков воды. На улицах Ростова быстро образовался дорожный коллапс. Пробки в городе достигли девяти баллов.

Тяжелее всего ситуация обстоит на улице Малиновского. Проехать там нельзя на участке от Доватора до 2-й Краснодарской. Также в пробках стоят улица Немировича-Данченко и Особенная, проспекты Королева и Ворошиловский, проспект Михаила Нагибина и улица Мадояна. Проблемы наблюдаются на всех улицах в центре города.

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Фото: Яндекс.Карты

Водителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробках.

Напомним, в Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных также ожидаются проливные дожди.

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