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Донские власти ответили на вопрос о пострадавших после падения обломков ракеты

26 мая 2023, 09:01
Фото: Srđan Popović/cc by sa/wikimedia.org
Донские власти ответили на вопрос о пострадавших после падения обломков ракеты
В Ростовской области никто не пострадал от сбитой украинской ракеты, сообщили в правительстве региона.

Глава области рассказал, что система ПВО среагировала на ракету и сбила ее. Это вызвало широкий общественный резонанс среди местных жителей.

Теперь у властей поинтересовались о том, были ли раненые и где упали обломки.

Власти рассказали, куда упали обломки украинской ракеты в Ростовской области
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«Обломки ракеты упали в поле, разрушений и пострадавших нет», — уточнили в правительстве.

Другой официальной информации по поводу случившегося не поступало. 

Ранее губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года.

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