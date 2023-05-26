Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Глава области рассказал, что система ПВО среагировала на ракету и сбила ее. Это вызвало широкий общественный резонанс среди местных жителей.
Теперь у властей поинтересовались о том, были ли раненые и где упали обломки.
«Обломки ракеты упали в поле, разрушений и пострадавших нет», — уточнили в правительстве.
Другой официальной информации по поводу случившегося не поступало.
Ранее губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года.