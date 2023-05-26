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Дожди будут накрывать Ростов-на-Дону все выходные с 27 мая

26 мая 2023, 06:08
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 27 и 28 мая, будет дождливая и теплая погода, сообщили синоптики.

Осадки начнутся еще в пятницу, а воздух прогреется до 28 градусов. А ветер усилится до пяти метров в секунду.

На выходных осадки сохранятся, в субботу температура составит 24 градуса, в воскресенье — 27 градусов. Аналогичная погода будет складываться и в понедельник.

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Дожди завершатся во вторник, ожидается облачная погода с температурой 25 градусов. В среду, 31 мая, снова начнутся осадки.

Ранее климатолог Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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