Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Осадки начнутся еще в пятницу, а воздух прогреется до 28 градусов. А ветер усилится до пяти метров в секунду.
На выходных осадки сохранятся, в субботу температура составит 24 градуса, в воскресенье — 27 градусов. Аналогичная погода будет складываться и в понедельник.
Дожди завершатся во вторник, ожидается облачная погода с температурой 25 градусов. В среду, 31 мая, снова начнутся осадки.
Ранее климатолог Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.