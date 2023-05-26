Единая Россия» запускает марафон «Сила России»

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Штабы общественной поддержки ЕР откроют площадки для пожилых людей, с которыми будут заниматься тренеры. В марафоне смогут участвовать и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Спортивную инициативу поддерживают более тысячи НКО, сообщила на первом заседании оргкомитета марафона председатель совета сторонников партии Ольга Занко. В разные дни лета мероприятие будет посвящено конкретным праздникам.
«1 июня – в День защиты детей – мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта «Zа самбо». 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля – на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля – Международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием», – рассказала она.
Участником марафона может стать любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн. С 1 июня на интерактивной карте можно будет выбрать площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта, сообщается на сайте партии ER.RU.
Замглавы Минспорта Андрей Федоров отметил, что в министерстве поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.
«Особую значимость марафону придаёт то, что серьезное внимание уделяется молодежи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО», – отметил он.
О том, как будет проходить марафон на Дону, рассказал председатель Ростовского регионального совета сторонников «Единой России» Игорь Колесников.
«На нашей казачьей земле всегда ценились сила, ловкость и храбрость, без которых жить здесь было бы непросто. Отрадно, что такие традиции сохраняются и в наши дни. Вот почему предстоящий марафон «Сила России» не только дает возможность каждому активному человеку показать себя в спортивных дисциплинах, но и в целом привлекает много людей разных поколений к здоровому образу жизни. И тем ценнее, что приглашение на марафон получат спортсмены, которые расскажут о своем опыте побед, о трудностях, которые им пришлось преодолеть в их карьере, и проведут церемонии награждений. Личный пример – он всегда воодушевляет, сподвигает остальных к активным действиям, а в нашем случае – к шагу навстречу спорту», – рассказал Игорь Колесников.
Он также подчеркнул, что марафон вносит серьезный вклад в популяризацию массового спорта, являющегося залогом активного долголетия и укрепления семейных отношений.
«Посетив наш марафон, люди задумаются – а какое место спорт занимает в их жизни?.. И потом уже выйдут на спортивную площадку всей семьей: дети, родители, бабушки и дедушки. Вот это важно, и это дорогого стоит», – выразил уверенность Игорь Колесников.
Планируется, что в регионе будут работать от 10 до 15 площадок марафона. Для желающих присоединиться к акции будет организована онлайн-регистрация.