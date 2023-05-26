Единая Россия» запускает марафон «Сила России»

«На нашей казачьей земле всегда ценились сила, ловкость и храбрость, без которых жить здесь было бы непросто. Отрадно, что такие традиции сохраняются и в наши дни. Вот почему предстоящий марафон «Сила России» не только дает возможность каждому активному человеку показать себя в спортивных дисциплинах, но и в целом привлекает много людей разных поколений к здоровому образу жизни. И тем ценнее, что приглашение на марафон получат спортсмены, которые расскажут о своем опыте побед, о трудностях, которые им пришлось преодолеть в их карьере, и проведут церемонии награждений. Личный пример – он всегда воодушевляет, сподвигает остальных к активным действиям, а в нашем случае – к шагу навстречу спорту», – рассказал Игорь Колесников.