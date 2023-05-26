Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Оперативники узнали о мошеннических схемах при ремонте военной техники при выполнении государственного оборонного заказа. Кроме того, были выявлены факты фиктивного трудоустройства.
«Размер ущерба оценили на сумму около четырех миллионов рублей. Это стало причиной возбуждения семи уголовных дел», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Урумов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Он мог шесть месяцев находиться на территории Донбасса.
Ранее экс-директор ростовского кулинарного техникума украла у государства полмиллиона рублей.