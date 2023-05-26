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Эксперт Сушков заявил о необходимости снести Парамоновские склады в Ростове-на-Дону

26 мая 2023, 12:13
Фото: Rartat/cc0/wikimedia.org
Эксперт Сушков заявил о необходимости снести Парамоновские склады в Ростове-на-Дону
Представитель совета при комитете по охране памятников культуры Ростовской области Александр Сушков заявил, что в будущем Парамоновские склады придется снести.

В интервью изданию «Молот» он рассказал, что для реставрации потребуются большие вложения. Поэтому эксперт видит только один вариант — снос и дальнейшее восстановление наружного облика складов.

В Ростове сроки реконструкции Парамоновских складов продлили до 31 декабря 2025 года
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Сушков считает, что если реализовать этот проект, то количество туристов станет только больше.

Ранее другой эксперт рассказал, почему в центре Ростова не хотят спасать уникальные здания. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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