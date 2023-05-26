Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В интервью изданию «Молот» он рассказал, что для реставрации потребуются большие вложения. Поэтому эксперт видит только один вариант — снос и дальнейшее восстановление наружного облика складов.
Сушков считает, что если реализовать этот проект, то количество туристов станет только больше.
Ранее другой эксперт рассказал, почему в центре Ростова не хотят спасать уникальные здания. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.