Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Напомним, что минувшим вечером в сети появилась информация о работе ПВО над Морозовском в Ростовской области. Позже губернатор Василий Голубев подтвердил, что в Морозовске действительно сработало ПВО — была сбита украинская ракета.
Ростовский политолог предполагает, что логика киевского режима заключается сегодня в том, чтобы всеми средствами удержаться у власти. А сделать это нелегко в новых условиях, когда Россия стала успешно вести СВО, взяла Артемовск и продолжает продвижение на Донбассе. Поэтому, по мнению собеседника, ВСУ обстреливают территории России.
«Расчет на то, чтобы вынудить нас на более серьезные действия. А потом уже обращаться к странам Запада с заявлениями о том, что Россия применяет тяжелое вооружение. И таким образом втянуть в конфликт другие страны», — разъясняет Александр Сухарь.
Но, по словам политолога, Россия демонстрирует военную и политическую мудрость, не поддаваясь на провокации.
«Запад напрямую запретил Украине обстреливать территории России. А киевский режим, который пришел к власти в 2014 году, в очередной раз показывает свои попытки развязать масштабный конфликт. Понятно, что они не считают освобожденные территории российскими. Но они же ведут обстрелы беспилотниками в Белгородской области, проникали на эту территорию. Точно также и Ростовскую область пытаются атаковать уже не первый раз», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Краснодара заявили об атаке беспилотником здания на улице Морской.