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«Это провокация»: политолог Сухарь разъяснил цель удара ракетой ВСУ в Морозовске

26 мая 2023, 07:43
Фото: VoidWanderer/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Это провокация»: политолог Сухарь разъяснил цель удара ВСУ в Морозовске

Политолог Сухарь разъяснил цель удара ракетой ВСУ в Морозовске вечером 25 мая

Украина понимает, что шанс выжить в условиях сложной военной и политической обстановки невелик. Поэтому старается перевести конфликт в другую стадию — довести до эскалации, втягивая в него другие страны, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что минувшим вечером в сети появилась информация о работе ПВО над Морозовском в Ростовской области. Позже губернатор Василий Голубев подтвердил, что в Морозовске действительно сработало ПВО — была сбита украинская ракета.

Ростовский политолог предполагает, что логика киевского режима заключается сегодня в том, чтобы всеми средствами удержаться у власти. А сделать это нелегко в новых условиях, когда Россия стала успешно вести СВО, взяла Артемовск и продолжает продвижение на Донбассе. Поэтому, по мнению собеседника, ВСУ обстреливают территории России. 

«Расчет на то, чтобы вынудить нас на более серьезные действия. А потом уже обращаться к странам Запада с заявлениями о том, что Россия применяет тяжелое вооружение. И таким образом втянуть в конфликт другие страны», — разъясняет Александр Сухарь.

Губернатор рассказал, что за объект сбила ПВО в Морозовске Ростовской области 25 мая
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Но, по словам политолога, Россия демонстрирует военную и политическую мудрость, не поддаваясь на провокации.

«Запад напрямую запретил Украине обстреливать территории России. А киевский режим, который пришел к власти в 2014 году, в очередной раз показывает свои попытки развязать масштабный конфликт. Понятно, что они не считают освобожденные территории российскими. Но они же ведут обстрелы беспилотниками в Белгородской области, проникали на эту территорию. Точно также и Ростовскую область пытаются атаковать уже не первый раз», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Краснодара заявили об атаке беспилотником здания на улице Морской.

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