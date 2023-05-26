«Запад напрямую запретил Украине обстреливать территории России. А киевский режим, который пришел к власти в 2014 году, в очередной раз показывает свои попытки развязать масштабный конфликт. Понятно, что они не считают освобожденные территории российскими. Но они же ведут обстрелы беспилотниками в Белгородской области, проникали на эту территорию. Точно также и Ростовскую область пытаются атаковать уже не первый раз», — резюмирует эксперт.