Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о старте всероссийской акции «Убери за собой»

Виктория Абрамченко поблагодарила волонтеров, готовых принять участие в этой масштабной экологической акции, и назвала ее важным инициативным мероприятием юбилейного X Невского международного экологического конгресса. По ее словам, экоактивисты являются мощной движущей силой в области экологии. В акции участвуют как молодые люди, так и "серебряные" экологические волонтёры, которые заслуживают отдельного признания и восхищения. “Действительно, убирать за собой - это очень важно", - подчеркнула вице-премьер.