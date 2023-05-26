Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о старте всероссийской акции «Убери за собой»

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
Официальный старт акции состоялся на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК) и получил поддержку Российского экологического оператора. Об этом пишет gorod55.ru.
Виктория Абрамченко поблагодарила волонтеров, готовых принять участие в этой масштабной экологической акции, и назвала ее важным инициативным мероприятием юбилейного X Невского международного экологического конгресса. По ее словам, экоактивисты являются мощной движущей силой в области экологии. В акции участвуют как молодые люди, так и "серебряные" экологические волонтёры, которые заслуживают отдельного признания и восхищения. “Действительно, убирать за собой - это очень важно", - подчеркнула вице-премьер.
Акция будет проведена в 50 регионах Российской Федерации. Главные субботники пройдут в 10 регионах, включая Кемеровскую, Вологодскую, Липецкую, Нижегородскую, Челябинскую, Новосибирскую области, Республику Чувашию, Крым, Татарстан и Кабардино-Балкарию.
"Одним из крупных мероприятий, организованных при участии Российского экологического оператора на Невском международном экологическом конгрессе, является акция "Убери за собой". По ее окончании будут подведены итоги, и мы определим регионы-лидеры, где было собрано наибольшее количество отходов", - сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходил 25 и 26 мая. В рамках конгресса Российский экологический оператор провел различные экологические мероприятия, включая показ мод, выставку современного искусства, экозабег, субботники и мастерскую по переработке.