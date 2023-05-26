Глава РФ предложил Пятилетку для стимулирования предпринимательства

"Я предлагаю провести в России пятилетие созидательного предпринимательского труда, наполнив его не формальными или полуофициальными, протокольными действиями, но реальной, специфической работой, включая такие области, как улучшение делового и инвестиционного климата - это работа уже ведется, но её непременно нужно продолжать," - сказал президент на встрече с представителями Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", как сообщает пресс-служба Кремля.