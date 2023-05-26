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Глава РФ предложил Пятилетку для стимулирования предпринимательства

26 мая 2023, 18:53
Владимир Путин, президент России, представил план превратить следующие пять лет в "пятилетку созидательного предпринимательского труда". Глава государства подчеркнул, что основное внимание в этот период будет уделено "совершенствованию делового и инвестиционного окружения" в стране.

"Я предлагаю провести в России пятилетие созидательного предпринимательского труда, наполнив его не формальными или полуофициальными, протокольными действиями, но реальной, специфической работой, включая такие области, как улучшение делового и инвестиционного климата - это работа уже ведется, но её непременно нужно продолжать," - сказал президент на встрече с представителями Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", как сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также упомянул, что инициативы в этом направлении должны способствовать увеличению эффективности и модернизации различных отраслей экономики, новым форматам государственно-частного партнерства, и улучшению сотрудничества с регионами и муниципалитетами. Президент выразил надежду, что бизнес-общественные организации присоединятся к этой инициативе, пишет ТАСС.

Алексей Репик, президент "Деловой России", выразил поддержку инициативе главы государства.

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