Глава РФ предложил Пятилетку для стимулирования предпринимательства

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
"Я предлагаю провести в России пятилетие созидательного предпринимательского труда, наполнив его не формальными или полуофициальными, протокольными действиями, но реальной, специфической работой, включая такие области, как улучшение делового и инвестиционного климата - это работа уже ведется, но её непременно нужно продолжать," - сказал президент на встрече с представителями Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", как сообщает пресс-служба Кремля.
Путин также упомянул, что инициативы в этом направлении должны способствовать увеличению эффективности и модернизации различных отраслей экономики, новым форматам государственно-частного партнерства, и улучшению сотрудничества с регионами и муниципалитетами. Президент выразил надежду, что бизнес-общественные организации присоединятся к этой инициативе, пишет ТАСС.
Алексей Репик, президент "Деловой России", выразил поддержку инициативе главы государства.