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Главе СКР Бастрыкину доложат про дело об убийстве молодого парня в Ростове-на-Дону

26 мая 2023, 04:38
Фото: 1mi
Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расседования дела, связанного с убийством человека в Ростове-на-Дону, сообщили в СКР.

Напомним, что ночью 24 мая неизвестный напал с ножом на 20-летнего парня, из-за чего последний скончался в больнице. Нападавший в это время убежал с места происшествия.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Сейчас назначены экспертизы и идет розыск фигуранта.

В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня
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«Вместе с этим Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, а также о принимаемых мерах по розыску лица, совершившего преступление», — прокомментировали в Следкоме.

Ранее в Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня.

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