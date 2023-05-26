Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:43
Напомним, что ночью 24 мая неизвестный напал с ножом на 20-летнего парня, из-за чего последний скончался в больнице. Нападавший в это время убежал с места происшествия.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Сейчас назначены экспертизы и идет розыск фигуранта.
«Вместе с этим Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, а также о принимаемых мерах по розыску лица, совершившего преступление», — прокомментировали в Следкоме.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня.